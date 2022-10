La mossa di Biden | “Truppe straniere ad Haiti”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 15 ottobre 2022) Gli Stati Uniti considerano l’invio diadAntony Blinken, Segretario di Stato Usa, sta “parlando” con diversi governi dell’intervento e gli Stati Uniti stanno valutando la richiesta del governoano di inviareper far fronte alla grave crisi in quel paese caraibico, assicurano alla Casa Bianca e al Dipartimento di Stato. “Dobbiamo vedere quali passi devono essere presi per sostenere efficacemente la polizia nazionaleana e se ci sono altre cose che la comunità internazionale può fare per aiutarea proteggersi”, ha affermato Blinken. Intanto adle violenze continuano. Uomini pesantemente armati hanno fatto irruzione nel terminal di Varreux, la principale infrastruttura del ...