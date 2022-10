La Juventus fa suo il derby di Torino! L’Empoli ferma la corsa del Monza

Leggi su oasport

(Di sabato 15 ottobre 2022) Si sono disputati i primi due anticipi della decima giornata della Serie A 2022/23 di calcio maschile. La, reduce dalla brutta sconfitta con il Maccabi Haifa in Champions League, prova a rimettersi in carreggiata vincendo per 0-1 sul Torino nel "della Mole". Dopo un primo tempo piuttosto bloccato, la ripresa si apre con l'infortunio del difensore juventino Gleison Bremer, grande ex della sfida, che viene sostituito tra i fischi del tifo granata. Lentamente la squadra guidata da Massimiliano Allegri prende il sopravvento sugli avversari fino al gol decisivo di Dusan Vlahovic, che insacca sugli sviluppi di un calcio d'angolo.