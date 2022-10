La Juvecaserta si regala Visentin | “Qui per raggiungere gli obiettivi prefissati”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Vittorio, ala/centro di 205 cm., è un nuovo giocatore della2021. Nato a Monselice (PD) il 25 settembre del 1995, ha debuttato nei campionati senior nel 2012/2013 con il Broetto Padova in serie C. Nel 2014/15 il passaggio alla categoria superiore con la Pienne Pordenone. Da allora la sua presenza nel campionato di B è diventata una costante vestendo in successione le maglie di Agrigento, Valsesia. Battipaglia prima di un biennio a Nardò. Nel 2020 è approdato al Molfetta da dove si è trasferito a metà stagione a Livorno prima di firmare lo scorso anno con Monopoli con cui ha realizzato una media di 7 punti e 6 rimbalzi a partita.Nel corso della sua carriera ha anche indossato la maglia azzurra con le nazionali under 18 ed under 19 con cui ha partecipato ai campionati mondiali di categoria. «Sono ...