La Juve torna a vincere | Vlahovic stende il Torino nel derby

RISULTATI SERIE C: CATANZARO DA SOLO IN VETTA Il Catanzaroda solo al comando, questo è il verdetto principale dei risultati di Serie C al termine delle ...si è imposto per 2 - 0 contro la...I rossoblù raddoppiano all'87' con La Monica che chiude i giochi: vince il Taranto al triplice fischio, laStabiaa casa senza punti. Il tabellino Taranto (3 - 5 - 2): Vannucchi; Manetta, ...Derby piemontese poco spettacolare, la squadra di Allegri ha ritrovato la vittoria anche senza brillare. La Juventus torna a respirare, la squadra di Allegri si è aggiudicata il derby contro il Torino ...SECONDO TEMPO 27' OCCASIONE JUVE! Adesso nella Juve entra Milik per Kean. Cross di Kostic, gran girata di Vlahovic e grandissima risposta di Milinkovic-Savic. 26' OCCASIONE TORO!