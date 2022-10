La Juve rialza la testa | Vlahovic decide il derby con il Torino

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022) Lantus s'è desta. Serviva uncon ilper risvegliare i bianconeri, che per la verità hanno palesato gli stessi problemi di sempre ma almeno hanno messo in campo più applicazione, traendo vantaggio da un atteggiamento irriconoscibile dei granata. In una partita piena di errori tecnici, soprattutto nel primo tempo, la squadra di Juric ha tenuto l'intensità troppo bassa. Così facendo ha consentito allantus di prendere sempre più fiducia e campo: alla lunga i bianconeri hanno meritato la vittoria, disputando un secondo tempo incoraggiante rispetto alle ultime uscite imbarazzanti. Are la partita è statoa un quarto d'ora dalla fine: il serbo aveva giocato male fino a quel momento, ma è comunque riuscito a trovare la zampata decisiva. Questa è ...