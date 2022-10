La Champions League fa ricco il Napoli | incassi importanti per il club di De Laurentiis

(Di sabato 15 ottobre 2022) Iltrionfa di nuovo in, ancora contro l’Ajax, ma stavolta in uno stadio tutto azzurro e con un tifo unico. Le maggiori squadre della competizione UEFA fanno “chapeau” ai ragazzi di mister Spalletti che divertono e fanno divertire, facendo sorridere – oltre che i tifosi – anche le casse della società.Ajax(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Nelle settimane scorse, Calcio e Finanza ha stimato gliper ilazzurro in questo cammino europeo: la società di Aurelio Deha intascato finora una cifra che si attesta sui 50 milioni di euro. Guadagni molto ricchi, che solo un passaggio di turno avrebbe potuto incrementare ulteriormente. Bonus faraonici dalla UEFA: i numeri Ilsi è ...

Il Post

E il rimpianto per l'assist a Gosens e quello che non resterà nelle statistiche ad Asllani, che non sono bastati per regalare la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale diai ...... ma per la necessità di dare risposte tre giorni dopo il clamoroso naufragio di Haifa contro il Maccabi, che ha ridotto al lumicino le speranze di passare il turno inscoperchiando ... E ora cosa succede in Champions League Domenica a Roma, Lazio e Udinese si sfidano in un match con vista sulla prossima Champions League. Due delle squadre che esprimono il miglior calcio in Serie A, saranno una contro l’altra nel big matc ...I biglietti per la gara di Uefa Champions League Napoli vs Glasgow Rangers, che si disputerà il 26 ottobre 2022 alle ore 21.00 presso lo Stadio Diego ...