“LA CALIFORNIA” | ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA

(Di sabato 15 ottobre 2022) Sarà presentato nella sezione Freestyle17a edizione delladeldi‘La‘, lungometraggio diretto da Cinzia Bomoll. Quando uscirà nelle sale “La”? Il film, che uscirà in sala il 10 novembre 2022 con Officine UBU è una coproduzione Italia-Cile prodotta da Cinzia Bomoll per Amarcord (Italia) e Karina Jury per 17 Producciones (Cile). Cast Laè interpretato da un nutrito numero di attori e personaggi della musica, da Silvia e Giulia Provvedi (per la prima volta sullo schermo), Lodo Guenzi, Eleonora Giovanardi, Andrea Roncato, Alfredo Castro (attore feticcio di Pablo Larraín) Riccardo Frascari, Enrico Salimbeni, Andrea Montovoli, Lorenzo Ansaloni, Angela Baraldi, Stefano Pesce, Stefano Fregni, Vito Stefano ...

Vivendo nella foschia hippy dellaintrisa di droga, i figli di Lansbury stavano andando ... Dice: 'Ho chiamato Didi nel 1999, per discutere del suo tempo con la famiglia Mansonfine ...... Harvard, Cambridge, Stanford, MIT,Institute, Princeton, Berkeley, Yale e Imperial ... nucleare e astrofisica), chimica (con particolare riferimentobiochimica e chimica industriale), ...Da quasi due secoli la California è sinonimo di terra promessa. Anche se non c’è più oro da cercare non ha perso l’epiteto di Golden State. I ...Quali sono i segreti per vivere a lungo e in salute Una dieta sana, una vita attiva e una sostanza che favorisce la “pulizia” delle nostre cellule ...