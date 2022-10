La buona musica si può ascoltare con arrangiamenti mutati anche dopo cinquant' anni

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 15 ottobre 2022) La domanda sorge spontanea a qualsiasi appassionato diun poco ragionevole: “Ha senso a 52dallo scioglimento della band far uscire l’ennesimo album interamente composto di brani dei Beatles?”. La questione mantiene la sua pregnante validità sia che a inciderlo sia una tribute band di paese, una di quelle che infestano i programmi delle feste della birra, sia che sia John Zorn o, come in questo caso, il Solis String Quartet insieme a Sarah Jane Morris. Che sia comprensibile è affatto comprensibile: i Beatles, c’è poco da discutere e storcere i nasi colti, sono dei musicisti che hanno la stessa dignità artistica di Igor Stravinsky o Orlando Gibbons, per non volare molto alti,se tranquillamente si potrebbe. Perciò è del tutto naturale che, come accade nellaclassica, musicisti contemporanei ...