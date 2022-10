Kiev | nega concerto ai russi | direttore d' orchestra ucciso a Kherson | Mosca attacca Zaporizhzhia con droni kamikaze

RaiNews

Yuriy Kerpatenko è stato ucciso per essersi rifiutato di esibirsi in un concerto organizzato dalle forze di ...Per le forze armate disono 64300 i soldati russi uccisi dall'inizio dell'invasione, 500 dei ... L'uomo ha ammesso di aver usato droni 'in tutto il Paese', madi essere una spia. Gli sono ... Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 234 - Nega un concerto ai russi, ucciso il direttore della Filarmonica di Kherson - Nega un concerto ai russi, ucciso il direttore della Filarmonica di Kherson Il direttore della Filarmonica di Kherson Yuriy Kerpatenko è stato ucciso dall'esercito russo nella sua casa per essersi rifiutato di esibirsi in un concerto organizzato dalle forze di occupazione. Lo ...La guerra in Ucraina giunge al 234esimo giorno. Secondo Kiev il direttore della Filarmonica di Kherson, Yuriy Kerpatenko, è stato ucciso dall'esercito russo nella sua abitazione per essersi rifiutato ...