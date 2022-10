Katia Ricciarelli allo scoperto | racconto da brividi | “Vi svelo perché non ho avuto figli”

(Di sabato 15 ottobre 2022) Torna a parlareche nel corso della sua ultima intervista ha raccontatonon ha: l’incredibile rivelazione.è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Oggi la tenore ha deciso di raccontare il motivo per cui ha deciso di non avere. Scopriamo quindi le sue L'articolo proviene da Inews24.it.

e Pippo Baudo, finalmente arriva la verità dopo tanti anni: davvero è andata così Davvero sorprendente. Sono ormai passati tantissimi anni dalla separazione die ..., ospite di Pierluigi Diaco a Bella Ma' , in onda su Rai 2, ha parlato a cuore aperto delle sue origini: "Non ho avuto un papà, mi rifiutò e non l'ho mai conosciuto veramente. ...Katia Ricciarelli parla del matrimonio con Pippo Baudo: "Era vero amore. I figli Non volevo distrarmi dalla mia carriera, poi non sono più arrivati" ...Katia Ricciarelli parla delle sue origini: "Non ho avuto papà, mi rifiutò perché aveva già un'altra famiglia. Poi chiese di conoscermi ma..." ...