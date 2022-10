Juventus | Gazzetta | “Allegri nel ritiro ha mandato dei messaggi chiari”

Leggi su seriea24

(Di sabato 15 ottobre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadra di Torino lavuole davvero vincere il derby ad oggi. “Tabù trasferta Una situazione che non invita all’ottimismo, anche se il tecnico continua a sostenere che nulla sia perduto: «I nostri obiettivi restano gli stessi. Siamo in ritardo in campionato perché abbiamo pagato quella settimana tra Salernitana e Monza che ci sta penalizzando. Alla Champions penseremo dopo l’Empoli». Prima però c’è il Torino, contro cui lacercherà il primo successo in trasferta della stagione: zero vittorie tra Serie A e Coppa dopo 13 partite, sicuramente un grande inedito. La speranza di tutti è che il(voluto da allenatore e società dopo la sconfitta in Israele, meno dai giocatori) sia servito a qualcosa, com’era ...