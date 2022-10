Juventus | Allegri | “Il ritiro? L’ho già detto ai ragazzi”

(Di sabato 15 ottobre 2022) Nel post partita, Massimilianoha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni sulla partita, su Vlahovic e non solo. TorinoSulla partita: “Ihanno fatto una bella partita, dispiace per il periodo passato. Si incastrano delle situazione a volte ed è così. Ora bisogna continuare in questo modo. Nell’ultimo periodo abbiamo avuto due spartiacque: uno è la partita con la Salernitana e sappiamo tutti cosa è successo. Oggi isono stati veramente bravi. Ero anche molto sereno in partita perché la squadra stava facendo una partita seria“. Su Vlahovic: “Indipendentemente dal gol ha fatto una partita di un livello tecnico importante. Ha 23 anni e deve crescere come tutti. Migliorano quelli anziani, figurati se non migliora un ragazzo così”.

