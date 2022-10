Juventus | Allegri | «Gruppo importante | è il primo passettino»

(Di sabato 15 ottobre 2022) Massimiliano, allenatore della, ha parlato dopo la vittoria nel derby contro il Torino: le dichiarazioni Massimilianoha parlato a Dazn dopo Torino-Juve. VITTORIA – «Oggi i ragazzi hanno dimostrato di essere un. Partita ordinata a partire dallo stare dietro la linea della palla. Abbiamo tirato molto in porta, sono contento. E’ la prima vittoria in trasferta, poi per qualche partita non avevamo segnato. Dispiace per il periodo passato ma a volte ci sono cose al di sopra di quello che possiamo fare, ma bisogna uscirne. Oggi è stato fatto un, non avevo dubbi sui ragazzi». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Allenatore:6.5. Arbitro: Mariani di Aprilia 6. Note: cielo parzialmente nuvoloso, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Linetty, Lazaro. Angoli: 6 - 3 per la. Recupero: 0'; 5'. ...(3 - 5 - 2): Szczesny; Danilo, Bremer (6' s.t. Bonucci), Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean (28' s.t. Milik), Vlahovic (45' s.t . Paredes). All.. ...I numeri di Torino e Juventus Il Derby della Mole arriva in un momento particolare per entrambe le squadre: per i bianconeri che sembrano in crisi e per il Toro, che non vince dal 4 settembre contro i ...La Juve di Allegri vince il derby ed esce fuori da un periodo nero, con i bianconeri reduci da tre sconfitte nelle ultime due partite. Alla fine del match, l'allenatore della Juve, Massimiliano Allegr ...