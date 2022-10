Juve | Vlahovic | ‘Seguiamo Allegri | sugli obiettivi e la leadership…’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di sabato 15 ottobre 2022) 2022-10-15 20:14:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’attaccante dellantus Dusanha parlato ai microfoni di DAZN dopo aver deciso il derby contro il Torino: “Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile soprattutto perché il derby e loro sono una squadra tostissima. Faccio loro i complimenti per la partita. Per noi era importante vincere per riprendere il cammino e dobbiamo continuare così”. Campionato compromesso?“Andiamo partita per partita. Tutti sappiamo glidellantus che non molla e non mollerà mai”. Seguite?“Certo. Penso che siano domande banali. Seguiamo l’allenatore. A tutti capita un periodo ma oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, vincere e dobbiamo ...