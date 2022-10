Italo Calvino tra la Resistenza e la letteratura | storia di uno scrittore e della sua vita

Leggi su velvetmag

(Di sabato 15 ottobre 2022) Nasceva il 15 ottobre del 1923, uno degli scrittori italiani tra i più conosciuti, studiati e apprezzati di tutti i tempi:. Complice anche il periodo storico in cui visse, la suasi divise tra impegno politico e amore per la scrittura, sua forma massima di espressione.moriva a Siena 19 settembre del 1985 e oggi, a quasi cento anni dalla sua nascita, lo ricordiamo come uno dei più grandi scrittori del Novecento. Opere come Il cavaliere inesistente, Il visconte dimezzato, Città invisibili, restituiscono ancora oggi un fascino immortale. E Castello dei destini incrociati o Palomar hanno avuto, per tanti, il compito di insegnare quanto la lettura sia in grado di aprire le porte su mondi inesplorati. Nato a Cuba il 15 ottobre del 1923, per l’esattezza a Santiago (nome con ...