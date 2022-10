Agenzia ANSA

Il movimento del leader sciita Moqtada Sadr ha annunciato oggi il suo rifiuto a partecipare al nuovo governo iracheno, due giorni dopo la nomina a primo ministro di Mohammed Shia al - Sudani, per ...Bush e la 'nuova destra': quella che col santino di Reagan sul cruscotto bombardava l'di ... Oppure di Tulsi Gabbard, ex candidata alla primarie Dem dellasovranista, insolita da quelle ... Iraq: corrente sciita di Sadr rifiuta di partecipare al governo - Medio Oriente Il movimento del leader sciita Moqtada Sadr ha annunciato oggi il suo rifiuto a partecipare al nuovo governo iracheno, due giorni dopo la nomina a primo ministro di Mohammed Shia al-Sudani, per formar ...L’allegato xlsx di una falsa email, arrivata anche in Italia, contiene un file exe: il malware stesso. I dati rubati sono poi esfiltrati via SMTP.