(Di sabato 15 ottobre 2022) Si e' svolta in piazza Castello aunadi' per Mahsa Amini e per tutte le donneiane vittime della repressione del governo dell'. La protesta dei giovani ...

Agenzia ANSA

Si e' svolta in piazza Castello auna manifestazione di solidarieta' per Mahsa Amini e per tutte le donne iraniane vittime della repressione del governo dell'. La protesta dei giovani iraniani e non, al grido "Donna, vita e ...Un centinaio di persone si sono riunite oggi in Piazza Castello, pieno centro di, per esprimere solidarietà alle proteste del popolo iraniano. "Il nostro popolo sta lottando ...scritta... Iran: Torino, manifestazione di solidarieta' al grido di "Donna, vita e liberta'" - Italia Sono sempre più numerosi nonostante gli ostacoli burocratici gli stranieri rifugiati che si immatricolano al Politecnico di Torino, che ha messo in campo un insieme di iniziative per favorire lo studi ...Taiebeh Alemi, giunta a Torino da meno di un mese, ha raccontato la sua esperienza di studentessa che vive da quando è nata come rifugiata a Mashhad (Iran) dove, con enormi difficoltà, è riuscita a ...