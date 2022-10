Iran e Israele | chi c’è dietro la guerra dei droni kamikaze che si combatte tra Russia e Ucraina

(Di sabato 15 ottobre 2022) A fronteggiarsi sul suolo ucraino non sono soltanto le forze armate di Kiev contro quelle di Mosca. L’intreccio dei diversi interessi esteri si manifesta attraverso la fornitura delle armi ai rispettivi Stati. Questo è il caso dell’, che avrebbe fornito allaper rinsaldare l’alleanza: armi usate nelle ultime ore per colpire diversi punti della Nazione invasa. Valentyn Reznichenko, capo dell’amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, ha dichiarato su Telegram che le forze ucraine avrebbero abbattuto diecinella regione. Ieri sera, i russi avrebbero attaccato Zaporizhzhia con, provocando danni alle infrastrutture, secondo quanto denunciato dal segretario del consiglio comunale della ...

Questo è il caso dell', che avrebbe fornito alla Russia droni kamikaze per rinsaldare l'... E qui entra in gioco. Come ricostruisce oggi Repubblica , nonostante la sua linea politica abbia ...L'accordo Libano -è stato certamente benedetto dall', anche se ha giocato un ruolo importante la difficilissima situazione economica libanese. Il governo di Teheran sta spingendo ...In Iran nelle manifestazioni di protesta i lavoratori hanno affiancato le donne, sfidando gli ayatollah. Ma la repressione dl regime resta molto violenta ...Mosca attacca con i mezzi teleguidati a basso costo prodotti da Teheran ma le armi di Gerusalemme aiutano Zelensky, attraverso la Polonia ...