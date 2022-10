Investito da frana sassi | muore climber nell' Anconetano

(Di sabato 15 ottobre 2022) Durante una scalata a una via di roccia dentro la Gola di Fradi Genga (Ancona), nel tardo pomeriggio, un 36enne di Montecassiano (Macerata), arrampicatore esperto è statoda una...

Durante una scalata a una via di roccia dentro la Gola di Frasassi di Genga (Ancona), nel tardo pomeriggio, un 36enne di Montecassiano (Macerata), arrampicatore esperto è statoda unadi sassi che lo ha ucciso. Una raffica di sassi ha tranciato il cavo al quale l'uomo era attaccato. I soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. La vittima era ...Durante una scalata a una via di roccia dentro la Gola di Frasassi di Genga (Ancona), nel tardo pomeriggio, un 36enne di Montecassiano (Macerata), arrampicatore esperto è statoda unadi sassi che lo ha ucciso. Una raffica di sassi ha tranciato il cavo al quale l'uomo era attaccato. I soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. La vittima era ...Un climber è morto e una seconda arrampicatrice è rimasta ferita dopo che una frana di sassi li ha travolto nel territorio di Genga, nell’Anconetano ...Durante una scalata a una via di roccia dentro la Gola di Frasassi di Genga (Ancona), nel tardo pomeriggio, un 36enne di Montecassiano (Macerata), arrampicatore esperto è stato investito da una frana ...