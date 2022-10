Inter | Inzaghi | «Barcellona? Abbiamo fatto una grandissima gara contro un avversario molto forte»

Commenta per primo Diventa ancora più severa l'emergenza a centrocampo per Simone, il tecnico dell', infatti, perde anche Roberto Gagliardini. Il centrocampista italiano salterà la partita contro la Salernitana per un problema alla schiena, riacutizzarsi di un fastidio ...'È stato un mercoledì intenso, ma è già il passato'. Un messaggio chiaro quello lanciato all'da Simone: dimenticare il pareggio per 3 - 3 in Champions League contro il Barcellona e pensare soltanto alla sfida di campionato contro la Salernitana, in programma domenica alle 12.30 ...Il portiere delle nerazzurre ha parlato così ai microfoni di LA 7. Francesca Durante è stata protagonista di una parata decisiva in Inter-Milan Women. DECISIVA – Queste le parole di Francesca Durante: ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...