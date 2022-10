Inter durante il Mondiale tourneé in Arabia Saudita

(Di sabato 15 ottobre 2022)inper l’ilPrende sempre più forma il periodo di riposo forzato per ilin casa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il club nerazurro starebbe valutando unain, dove a gennaio si giocherà la Supercoppa Italiana. “Insieme a Malaga e Malta, prime ipotesi per il wtraining, prende sempre più piede l’ipotesi di spostarsi nel Paese mediorentale, anche in virtù del fatto che proprio in, il prossimo 18 gennaio, si disputerà la Supercoppa contro il Milan”. “Ancora non c’è un’offerta vera e propria, ma tra gli ...

Consapevoli di essersi trovati davanti a un calciatore di raro talento, i dirigenti dell'si ... in ospedale, aveva avuto una crisi di nervi ela settimana era stato ancora male. Giocò da ......il quale il Gasperini che ha fatto scuola in Italia e in Europa con il suo gioco a mille ... attualmente 8ª con 12 punti e reduce dalla beffarda sconfitta interna subita contro l'. Matteo ...In cucina insieme a Luca Salatino, Elenoire Ferruzzi ha apertamente detto che non avrebbero sentito la mancanza di Nikita Pelizon (la quale si trovava invece sola in giardino) durante il gioco della ...In occasione della sosta per il Mondiale di Qatar 2022, l'Inter di Simone Inzaghi valuta a come trascorrere il proprio ritiro e pensa all'Arabia come meta ...