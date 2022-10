Infortunio Anguissa | il Napoli conta sul recupero lampo | le ultime

(Di sabato 15 ottobre 2022) L’diha lasciato qualche dubbio in mediana a Spalletti che peròdi riabbracciarlo prima del tempo L’diha lasciato qualche dubbio in mediana a Spalletti che peròdi riabbracciarlo prima del tempo. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il centrocampista punta il rientro contro la Roma ma non dovesse farcela la data limite è quella del 29 ottobre contro il Sassuolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Stop di due o tre settimane per il centrocampista del Napoli Franck Anguissa : gli esami a cui è stato sottoposto oggi hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Il Napoli si prepara ad affrontare il Bologna e Spalletti pensa alla formazione migliore da schierare in campo: ha un asso nella manica.