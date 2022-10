In Francia proseguono gli incentivi per l’elettrico | ecco come

Energia Oltre

gli scioperi dei lavoratori di TotalEnergies in: il sindacato CGT chiede un aumento salariale pari al 10%, pari cioè all'aumento dell'inflazione e in linea con gli extra ricavi ...Dopo l'EuroBasket 2022, gli azzurri del ct Gianmarco Pozzeccoil percorso di ... quello poi chiuso dall'Italia con il bronzo nella finale 34posto contro la. È lunga la rivalità tra ... Francia, scioperi proseguono, governo chiede a TotalEnergies di aumentare i salari Già qualche tempo fa ne avevamo parlato: in Francia si prevede un incentivo per chi passa all'auto elettrica. Vediamo cosa sappiamo.Ancora tutti in coda in cerca di benzina. Total firma un accordo per aumento degli stipendi. Ma non tutte le sigle sindacali approvano, Automobilisti francesi sul piede di guerra ...