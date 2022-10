Ilary Blasi rompe il silenzio sull’investigatore privato | ha davvero pedinato Totti? La verità

(Di sabato 15 ottobre 2022) In questo periodo sonomoltissime le voci trapelate sul web in merito alla fine del matrimonio trae Francesco. Una di esse era stata diffusa da Ezio Denti, il quale ha dichiarato di essere stato ingaggiato dalla showgirl come investigatoreper scoprire i tradimenti dicon Noemi Bocchi. Dopo L'articolo proviene da KontroKultura.

Articoli più letti Divorzio Totti -, parla l'investigatore privato: "mi ha dato 75mila euro per spiare Francesco con Gps e droni" di Roberta Mercuri Quella volta in cui Angela Lansbury ha ...Carso: tutti i colori e i sapori di un altopiano ricco di sorprese Articoli più letti Divorzio Totti -, parla l'investigatore privato: "mi ha dato 75mila euro per spiare Francesco con ...upponente, prepotente, arrogante e offensiva". Se c’era un fragile ponte di giunco ancora in costruzione tra Berlusconi e Meloni, le quattro definizioni della presidente di FdI fotografate sugli appu ...ROMA Si è consumato ieri mattina nell'aula 107 del Tribunale di Roma il primo round della guerra del guardaroba, combattuta tra Francesco Totti e Ilary Blasi a colpi di borse, ...