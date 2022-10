Globalist.it

La leader di Fratelli d'ItaliaMeloni si esprime a difesa del neo presidente del Senato esibendo il suoche è da campionati Mondiali, come del resto è nel dna dell'estrema destra. "Le prime parole di Ignazio La ...... superficialità, culto della personalità dell'intellettuale Rosi Braidotti attaccaMeloni a ...la sua faccia rabbiosa e cattiva immaginandosi complotti in un miscuglio di rabbia e.' ... Il vittimismo di Giorgia Meloni: “Rinfocolano un clima di odio verso Ignazio La Russa” La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni non gradisce le critiche sul neo presidente del Senato Ingrazio Benito La Russa, che è un dichiarato nostalgico di Mussolini.L’affermazione di Fratelli d’Italia diventa un elemento da giocare nella campagna elettorale per il midterm e i suoi video fanno il giro sui social della “far ...