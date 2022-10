Il ritorno della polio e il paradosso dei vaccini

Leggi su panorama

(Di sabato 15 ottobre 2022) Un virus che si riteneva un retaggio del passato oggi è ricomparso in Paesi «ricchi» come Inghilterra, Stati Uniti e Israele, e benché l’immunizzazione resti l’unica arma, può talvolta contribuire al diffondersimalattia in forma grave. Non bastava il Covid? Certo che sì, ma i microrganismi, «pensando» solo a riprodursi, aspettano sempre l’occasione giusta. Così, dopo l’acrobatico salto di specie del Sars-CoV-2 nell’accogliente organismo umano, ora si è ripresentata un’infezione che, nei Paesi occidentali, sembrava un ricordo del passato: il virusmielite è tornato a colpire, sia pure in maniera assai meno cruenta di una volta, in Inghilterra, Stati Uniti, Israele. Qualche dettaglio in più: a New York, nella contea di Rockland, un giovane, immunodepresso, è rimasto paralizzato a una gamba, e il virus è stato ...