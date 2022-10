Gazzetta del Sud

Ma da gennaio è di nuovo in pugnoYashchanka. Si tratterebbe, dunque, secondo le indagini di un presuntocon l'obiettivo di prosciugare le risorse finanziarie del principe di ...... ma occorre che ci sia anche la volontà di raggiungere un fine ulteriore rispetto al semplice, e cioè il vantaggio per sé (o per altri) oppure il dannopersona raggirata. Chi si spaccia ... Il raggiro della modella Tatsiana Yashchanka al principe di Linguaglossa. Spesi 600mila euro Prima un sms 'trappola' per avvertire circa un inesistente tentativo di accedere al conto corrente con un falso link e logo della banca, poi la telefonata di un sedicente addetto dell'istituto di cred ...Una fiaba senza lieto fine. Quella tra Giacomo Bonanno, principe di Linguaglossa e la modella di 36 anni Tatsiana Yashchanka. «Sto tornando a Roma. Così ...