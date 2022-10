Il primo capolavoro di Lionel Messi

(Di sabato 15 ottobre 2022) Pubblichiamo un estratto dal libro “” di Fabrizio Gabrielli, uscito il 14 ottobre per 66thand2nd. Juan Manuel Fangio, il mitico pilota automobilistico argentino, diceva che «quando il motore va bene e? una musica incomparabile». Quando si ingrippa, pero?, la musica smette di essere celestiale. E non serve avere l’orecchio assoluto per accorgersi delle prime dissonanze, dei princi?pi di cacofonia. La finale di Saint-Denis di maggio 2006, nel rollercoaster del Barcellona di Rijkaard, e? il punto piu? alto, dopo il quale inizia la discesa vorticosa. Il vagone di testa, Ronaldinho, ne e? la migliore personificazione. La finale di Champions League sembrava l’anno zero della sua egemonia: al contrario, fini? per segnare il principio del suo personalissimo fade out. Dopo l’eliminazione del suo Brasile dal Mondiale, schiacciato dalle pressioni, dalle aspettative, ...

