Il presidente va a caccia | una fine atroce | cosa state vedendo | Foto

(Di sabato 15 ottobre 2022) Spara a un bufalo, ma l'animale lo attacca e lo uccide. Così iltore si è trasformato lui stesso in preda. Il protagonista della triste vicenda è Mario Alberto Canales Najjar, 64 anni, espertotore ma soprattuttodel consiglio di amministrazione della Federazione messicana di. La sua morte è avvenuta in una riserva di Punta Caballos situata nella provincia di Entre Ríos, in Argentina, durante una battuta dia cui aveva preso parte l'uomo insieme a tre amici, nella giornata di venerdì 14. Secondo El Pais - che ha riportato la notizia - Canales Najjar era armato con un fucile calibro 408 ed era riuscito ad avvicinarsi a circa 30 metri dall'animale quando ha preso la mira. Il bufalo però, che pesava oltre una tonnellata, si è rialzato, ha caricato sul ...

L'incidente durante una battuta di caccia: il bufalo, colpito ma non ucciso, ha reagito caricando e incornando a morte il cacciatore.