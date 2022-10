Il prefetto di ferro | mafia e fascismo | il miglior Squitieri

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022) ILDICine 34 ore 23.25 Con Giuliano Gemma, Claudia Cardinale e Francisco Rabal. Regia di Pasquale. Produzione Italia 1977. Durata: 1 ora e 50 E' la storia di Cesare Mori. mandato da Mussolini in Sicilia alla fine degli anni 20 coll'ordine di debellare la. E lui la debella usando metodi da Far West. Ma quando spazzata via la malavita delle campagne, vuol passare a quella delle città lo fermano. Il regime mafioso è riuscito a venire a patti con quello fascista. PERCHE' VEDERLO perché è ilfilm del povero Pasquale, quello dove è riuscito a conciliare il suo impeto di regista d'azione colle sue idee mai banali sulle commistioni tra politica e malavita nel primo secolo di unità d'Italia. Raffigurato con vigore da Giuliano Gemma ...