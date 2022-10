Il patto Erdogan-Putin e il sogno turco di diventare l' hub del gas per l' Europa

Incontro trae Putin, si parla di affari e gas, ma non di pace. CASA NOSTRA L'addio di ... Bonomi Confindustria: "subito unper l'Italia, 50 miliardi per le bollette o l'economia non ...Mercoledì 26 la Commissione Ue illustrerà le sue proposte sulla rivisitazione deldi ... Intanto Putin non sta fermo e tratta conla costituzione di un hub del gas in Turchia per i Paesi ...Mosca punta sul TurkStream, il gasdotto da 31,5 miliardi di metri cubi. Ma i vantaggi reali del Cremlino, che usa il gas come strumento geopolitico per costruire relazioni economiche, restano un miste ...L'uomo forte della Russia è diventato un uomo debole. Una posizione che si è rivelata pericolosa per i suoi predecessori ...