Il paladino Lgbt e la dem pro-Palestina. Ecco chi c'è dietro lo striscione anti Fontana

Quando il presidente provvisorio Ettore Rosato dà il via alle operazioni di voto, gli onorevoli Alessandro Zan (dei diritti) e Rachele Scarpa (neo deputata finita nella bufera in ...A sorpresa una sponda nei confronti del deputatodel mondoarriva da Fratelli d'Italia , il partito uscito trionfato dalle urne del 25 settembre e che è riuscito ad ottenere la ...Alessandro Zan, paladino dei diritti Lgbtq, e Rachele Scarpa, dem pro-Palestina contro Israele: ecco chi reggeva lo striscione alla Camera ...Il Partito democratico non accetta la democrazia parlamentare. Secondo Enrico Letta e compagni la maggioranza non ha il diritto di scegliere tra le ...