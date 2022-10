Il Festival delle luci illumina il centro storico di Praga

Undella luce di quattro giorni offre mappature video, spettacoli di luci e installazioni nel centro storico di Praga. In totale, iloffre 15 installazioni su due percorsi nel centro di Praga 15 ottobre 2022... sbarcato in anteprima aldel cinema di Venezia (sezione Orizzonti Extra) e pronto a ... Non ha mai avutovere amicizie, neppure quando viveva in Francia, e questo è uno dei vari motivi ...Partita con il botto la 10^ edizione di Pisa Food & Wine nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele, inaugurata oggi (ndr 14 ottobre) da Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della ...Un festival della luce di quattro giorni offre mappature video, spettacoli di luci e installazioni nel centro storico di Praga. In totale, ...