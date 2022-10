DailyNews 24

L'Anderlechtquando il ragazzo ha 12 anni, e lo piazza in un collegio a Bruxelles per ... il Liverpool non ha mai smesso di pensarci e tornerà,e Arsenal non furono troppo determinate ...Cheentrando in casa di una squadra afflitta da mille problemi fisici. In questo momento il ... Possibilità di recuperare qualcuno per il primo round colin programma mercoledì sera a ... Il Chelsea bussa alla porta del Napoli per Lobotka Lobotka è uno dei profili cardine del Napoli. La sua crescita è indiscutibile con ora l'interesse del Chelsea a far capolino ...Andiamo a vedere la cronaca della gara di ieri tra Chelsea e Milan Primavera. Le azioni più salienti del match di Youth League ...