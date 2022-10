Il centrodestra prova ad archiviare lo scontro Meloni-Berlusconi

Leggi su agi

(Di sabato 15 ottobre 2022) AGI - Ila ripartire archiviando lo. La leader di FdI non arretra di un millimetro e ribadisce l'impegno a costruire un governo che possa unire il Paese in un momento così delicato. E anche se nella coalizione restano ancora dubbi su quella che ad alcuni è apparsa una 'falsa partenza', prevale la convinzione che ilnon ha alternative a trovare la 'quadra'.si augura "che il senso di responsabilità della politica prevalga sull'odio ideologico, perchè l'Italia e gli italiani devono tornare a correre, insieme". Parole che la premier in pectore usa per esprimere solidarietà al neo presidente del Senato, Ignazio La Russa, dopo le minacce comparse sulla sede del partito alla Garbatella, a Roma. "Il nostro ...