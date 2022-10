I gioielli Prada | il vintage al Kg | la capsule Teddy di Max Mara e tutte le news della settimana

(Di sabato 15 ottobre 2022) La collezione ultra soft di Maxe Mytheresa Mytheresa lancia la collezione MaxBear Gifting. 19 pezzi che mixano l’artigianalità di Maxa un mood giocoso e ultra soft: compresi cappelli da baseball dall’effetto peloso, stole, giacche e borsette a forma di orsacchiotto… tutti rigorosamente ispirata al celebre cappottodell maison. Nelle classiche tonalità cammello e off-white e in un nuovo colore rosa cipria pensato esclusivamente per la collaborazione con Mytheresa. La gioielleria diin oro riciclato Al centro di Ethernal Gold, prima collezione Fine Jewelry di, c’è il materiale sostenibile: oro certificato riciclato al 100%, conforme agli standard‘Chain of Custody’ stabiliti dal Responsible Jewelry ...

