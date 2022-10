Hotbird 13F partito

Astrospace.it

Un nuovo satellite per i servizi TV satellitare è arrivato in orbita con un Falcon 9. Si chiamaed è stato realizzato da Airbus Defence and Space per conto di Eutelsat . Il decollo è avvenuto alle 7:22 del 15 ottobre, dal complesso di lancio numero 40 di Cape Canaveral. Solamente 8 ...Ci siamo! È pronto al lancio il nuovo satellite europeo Eutelsatche andrà a migliorare la trasmissione di oltre mille canali televisivi non solo in Europa, ma anche in Medio Oriente e Africa settentrionale. Si tratta del primo satellite costruito da ... In orbita il satellite HOTBIRD 13F di Eutelsat per la trasmissione di tv satellitare SpaceX ha lanciato un satellite per le comunicazioni e ha fatto atterrare un razzo in mare all’inizio di sabato (15 ottobre), poche ore dopo ...Mancano oramai poche ore al lancio del nuovo satellite Eutelsat Hotbird 13F. Sarà il primo di due 'gemelli' che andranno a sostituirne 3 ormai obsoleti.