(Di sabato 15 ottobre 2022) Che spettacolo nellaA1 di. In occasione dei due posticipi facenti parte della sesta giornata infatti abbiamo assistito alla vittoria indisu Monza e da quella disu. Un match tutt’altro che semplice per i toscani, i quali hanno chiuso la prima frazione sotto di due goal, firmati rispettivamente per il Monza da Tamborindegui (11:45) e da Galimberti (4:15). La passione e la forza dell’Edilfox emergerà però tutta nella seconda frazione: ad aprire le danze infatti sarà Franchi al 21:24, abile ad accorciare le distanze apparecchiando poi il pareggio firmato da Mount al 15:09. Con l’inerzia dalla propria parteribalta la gara con Paghi, andando poi definitivamente in fuga con Rodriguez (9:37) e ...

OA Sport

...ai Mondiali in Argentina) oggi alle 18 (sabato 15 ottobre) farà il suo esordio sulladella ... 'Dopo anni torneremo a calcare parquet prestigiosi che riporteranno Salerno nel gotha dell'...... e per la grande amicizia fuori. La giornata si conclude con la levata della Coppa Fausto ... La valutazione finale di questa bella giornata dici fa immaginare un bel Campionato under 16 ... Hockey pista, Serie A 2022: Grosseto vince in rimonta, Sarzana batte Vercelli Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...L'Ambrì non ha tremato di fronte ai Leoni ma ha visto interrompersi a quattro la sua serie di vittorie. Nonostante la bella prova messa in pista e due gol di vantaggio, i biancoblù sono stati battuti ...