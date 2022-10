Hidden Letters | il trailer del documentario sul linguaggio segreto usato dalle donne cinesi

Leggi su movieplayer

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il, diretto da Violet du Feng racconta l'affascinante storia delinventatoper comunicare, ecco il, che è stato proclamato Migliore ha conquistato il premio del pubblico all'Austin Asian American Film Festival, arriverà nelle sale americane il 9 dicembre e ilregala alcune sequenze del progetto. Nel video si segue una giovane che torna nel villaggio in cui è nata spiegando come leavessero creato unche solo loro capivano, per sostenersi a vicenda e mantenere la speranza in un mondo ...