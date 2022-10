Haaland | «A Balotelli affiderei il rigore della vita De Bruyne lo vorrei con me su un’isola deserta»

(Di sabato 15 ottobre 2022) Erling Braut, attaccante del Manchester City, ha parlato a Sky Sport Uk raccontandosi a 360° Erling Braut, attaccante del Manchester City, ha parlato a Sky Sport Uk raccontandosi a 360°. Le sue dichiarazioni:– «A chiilmia? A me stesso, perché mi fido molto delle mie capacità. Altrimenti scelgo Mario, perché forse era il migliore che abbia mai visto. Era davvero un bravo ragazzo. Me o lui». ISOLA– «Oltre ai miei genitori, per l’ottima cucina norvegese,con me anche De». L'articolo proviene da Calcio News 24.

...devils aveva perso un derby in malomodo (un 6 - 1 con Roberto Mancini e panchina e Mario... Abbiamo iniziato con, chiudiamo con. Detto che uno che di derby di Manchester la ...VS RASHFORD - Riflettori puntati sulla stella Erling, che affronta lo United per ... Ricordo quandoall'Old Trafford esultò con 'Why Always Me', ma non vedo l'ora di vivere ...Il fenomeno norvegese del Manchester City si racconta a Gary Neville e tra le sue risposte una su tutte spiazza anche l'intervistatore ...Erling Braut Haaland, attaccante del Manchester City, ha parlato a Sky Sport Uk raccontandosi a 360° Erling Braut Haaland, attaccante del Manchester City, ha parlato a Sky Sport Uk raccontandosi a 360 ...