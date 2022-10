Guerra in Ucraina | dagli Usa nuovo invio di armi a Kiev

(Di sabato 15 ottobre 2022)– Il governo Usa ha annunciato nuove consegne diall’per un valore totale di 725 milioni di dollari. Il pacchetto include ulteriori sistemi lanciarazzi a elevata mobilità Himars, munizioni, veicoli corazzati e forniture mediche. Ad annunciarlo è stata la Casa Bianca. “Continueremo a stare al fianco del popolo ucraino mentre difende la sua libertà e indipendenza con un coraggio straordinario e una determinazione illimitata. Le forniture che stiamo offrendo sono accuratamente calibrate per fare la differenza sul campo di battaglia per l’”, ha dichiarato il segretario di Stato americano Antony Blinken. Leprovengono dalle scorte del Pentagono, ha reso noto il Dipartimento di Stato americano. Il valore complessivo dell’assistenza militare totale degli Stati Uniti ...

