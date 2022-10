Guerra ai poveri | il piano della destra per smantellare il Reddito di cittadinanza

Leggi su tpi

(Di sabato 15 ottobre 2022) Laaista per essere sferrata. Appena Giorgia Meloni e i suoi “fratelli” si insedieranno a Palazzo Chigi, il nuovo Governo inizierà a pianificare nel dettaglio l’assalto contro il baluardo nemico: l’odiatodi, fonte – a dir del centrotutto – di innumerevoli sciagure per l’economia italiana (eppure l’Istat ha calcolato che, grazie a questo sussidio, durante la pandemia un milione di persone sono state salvate dalla povertà assoluta). Si procederà con una strategia articolata in più fasi: il sussidio sarà dapprima leggermente modificato, poi smontato poco alla volta, fino ad arrivare alla sua completa abolizione. Conclusa l’offensiva, dovrebbe sopravvivere solo una forma di assistenza per minorenni, anziani, disabili e altre categorie fragili: ovvero quei ...