GTWC Europe | Valentino Rossi prende confidenza con BMW per il 2023

Leggi su oasport

(Di sabato 15 ottobre 2022)guarda già alla pma stagione dopo aver concluso la prima annata completa nel mondo delle ruote coperte. La leggenda del Motomondiale ha già avuto occasione per testare la BMW M4 GT3, auto che utilizzerà il pmo anno nel Fanatec GT World ChallengePowered by AWS. La serie continentale di SRO e di conseguenza anche la mitica 24 Ore di Spa sono nel mirino dell’ex centauro che sarà nuovamente in scena con i colori di WRT, nota squadra belga che ha conquistato nel 2022 il titolo assoluto della Sprint Cup con l’assodata coppia formata da Dries Vanthoor/Charles Weerts. Il ‘Dottore’ ha effettuato con alcuni compagni di squadra una sessione presso il tracciato di Barcellona, impianto che ad inizio ottobre ha concluso l’Endurance Cup ed ha messo fine alla storica partnership tra ...