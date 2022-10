Greenwood di nuovo in carcere | violate le condizioni di libertà su cauzione

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 15 ottobre 2022) Masonè stato arrestato per aver violato ledisuimpostegli (lo scorso 2 febbraio) dopo il suo arresto per stupro, aggressione e minaccia di omicidio. Lo scrive il Daily Mail. L’attaccante del Manchester United aveva lasciato ilin attesa di ulteriori indagini sulle accuse di violenza da parte della ex fidanzata, che a gennaio di quest’anno aveva affermato sui social di essere stata aggredita e violentata da, pubblicando foto e video a corredo delle sue dichiarazioni. Si trattava di immagini piuttosto eloquenti. La donna mostrava evidenti segni di violenza, con sangue e lividi che parlavano chiaro, accusando esplicitamente l’attaccante dello United. Questo il virgolettato attribuito, all’epoca, ad un portavoce delle forze ...