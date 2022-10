Grande Fratello Vip | Orietta Berti ha mentito? Tinto Brass la smentisce | Non le ho mai proposto un ruolo

Orietta Berti era davvero stata contattata da Tinto Brass per recitare in uno dei suoi film Stando a quanto dice lei, sì, ma stando a quanto dice lui, no .Vip, Tinto Brass smentisce Orietta Berti: "Potrei averle chiesto di interpretare un ruolo militare" Nel corso di una delle puntate in diretta delVip, dopo lo scontro ......E nel villaggio Huntelaar è cresciuto giocando a calcio con ilmaggiore Niek e il... Era stato ribattezzato The Hunter , il cacciatore, per il suofiuto del gol in area di ...Tinto Brass nega quanto dichiarato da Orietta Berti al Grande Fratello Vip: il regista non le avrebbe mai offerto una parte in una delle sue pellicole.La VIP con Daniele si confronta sul tema dell'amore e si augura presto di trovare la sua dolce metà La notte è appena iniziata per i nostri Vipponi in Casa e dopo che Edoardo e Antonella si sono confr ...