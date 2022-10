Grande Fratello Vip | Antonella sotto accusa per i comportamenti con Edoardo | interviene il padre che spiega tutto

"Provo undispiacere al pensiero che la mia legge non sia ancora incardinata al Senato" , ... è ildel giornalista Giancarlo Siani, assassinato dalla camorra a Napoli nel 1985. " Debora ...Da ricordare inoltre come papà Antonino si trovi ora presso la casa delVip.Marco Bellavia dopo l'addio al GF Vip È tornato suoi social Marco Bellavia , dopo l'addio al Grande Fratello Vip . L'ex volto di Bim Bum Bam ha scelto di lasciare la Casa più spiata d'Italia dopo esse ...Sono bastate 24 ore lontano da Edoardo perché Antonella capisse di non poter fare a meno del compagno, con cui negli ultimi giorni i rapporti sono stati molto tesi nella casa del Gf Vip.