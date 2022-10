Graduatorie GPS | docenti inseriti senza i 24 CFU Possono rimediare entro il 31 ottobre e accettare le supplenze?

(Di sabato 15 ottobre 2022)GPS per il biennio 2022/24. La domanda di primo inserimento andava presentatalo scorso 31 maggio.quella data era necessario essere in possesso del titolo di accesso (completo) alla seconda fascia. L'unica deroga per il titolo, in base all'OM n. 112 del 12 maggio 2022, era riservata aidi prima fascia in attesa di conseguire l'abilitazione e/o la specializzazione. L'articolo .

Torniamo a parlare degli errori dell'algoritmo delle supplenze da GaE eche hanno determinato un elevatissimo numero di rettifiche sulle nomine per supplenze al 31 ...per le nomine dadi ...Anno scolastico da poco iniziato, nomine dadi istituto in corso, ma già mancano insegnanti per alcune classi di concorso. Partono così gli interpelli per la ricerca di personale supplente fuori graduatoria. Ricordiamo che al ...Nomine supplenze da GPS per l'anno scolastico 2022/23, il Ministero dell'Istruzione non ha potuto fare a meno di ammettere gli errori.Nuova riunione tra i rappresentanti del Ministero e i sindacati in merito all'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze.