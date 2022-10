Gp d’Australia | Martin si prende la pole position Bagnaia è terzo

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 15 ottobre 2022) Mentre gli appassionati di MotoGp mettono le lancette della sveglia alle 5 di questa notte, Francescosfreccia sul circuito della competizione che fa tappa in Australia e siilposto in griglia. Lacon record personale va a Jorgeche a Philip Island strappa dunque la prima posizione per la gara. Secondo è Marc Marquez e Bastianini scatterà dalla 15esima casella. (foto@Francesco-Facebook)