Governo | Salvini al lavoro a Roma su squadra e dossier economici

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il leader della Lega Matteoè impegnato a, oggi e domani, per ladei ministri e per i. Lo riferiscono fonti della Lega. 15 ottobre 2022

Certo,non avrà il Viminale come da lui desiderato, ma la probabilissima nomina di Matteo ...sarebbe riuscito a tramutare un risultato elettorale disastroso in un'insperata presenza di, ...A questo punto, prima di dare per persa una battaglia diche sembrava già vinta dopo il risultato inequivocabile delle elezioni del 25 settembre , è probabile che la Meloni efacciano ...Roma, 15 ott. (askanews) - Il leader della Lega Matteo Salvini è impegnato a Roma, oggi e domani, per la squadra dei ministri e per i ...L’incarico a Giorgia Meloni potrebbe quindi essere affidato il 21 pomeriggio e lo scioglimento della riserva da parte del premier incaricato – qualora Meloni volesse rispettare la prassi – potrebbe ar ...