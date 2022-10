Adnkronos

Viste le tensioni con Berlusconi sulla lista dei ministri, confermate anche dagli appunti riservati del Cav rivelati da uno foto di 'Repubblica', dove Giorgia Meloni viene definita ''supponente, ...... ormai spaccata in due tra "governisti" senza ancora un(Antonio Tajani, Anna Maria Bernini ... Ed era stato l'inizio di un lungo periodo ditra il Cavaliere e il segretario leghista. ... Governo, gelo con Forza Italia: Meloni rafforza asse con Salvini Dopo anni di gelo i due si riavvicinano. Fdi ringrazia per La Russa e dice sì alla presidenza del leghista Fontana ...Il leader russo: "Adesso non servono attacchi su vasta scala. Distruggere l’Ucraina non è un obiettivo. Gli Usa Non è il momento di parlarne" ...